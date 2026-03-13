Una donna sta scrivendo un libro per ritrovare le figlie perdute, combinando ricordi e dolore in una narrazione che diventa luce. A Bologna, il 13 marzo 2026, si racconta di come Maia, da bambina, ripeteva spesso di voler tornare, quando andava in vacanza al mare con i nonni o con gli scout, per rassicurare la madre.

Bologna, 13 marzo 2026 – “Maia, da bambina, quando andava in vacanza al mare coi nonni o via con gli scout, mi diceva proprio così: ’ ma dopo torn o ’, per rassicurarmi, perché io le dicevo sempre ‘ma come farò senza di te! ’”. Parole incoraggianti che ancora risuonano nel cuore di Margherita Lanteri Cravet classe 1970, bolognese d’adozione con un lavoro in Comune, e che sono diventate il titolo del suo debutto letterario ’Dopo torno’ (Pendragon), una magia narrativa per ritrovare le figlie che ha perduto qualche anno fa: Micol, nata a Bologna l’8 ottobre 2000 è morta a Errachidia in Marocco il 9 giugno 2023 in un i ncidente d’auto, e Maia, nata sotto le Due Torri il 13 marzo 2008 e morta qui il 16 agosto 2020 per un glioma della linea mediana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Margherita scrive un libro per ritrovare le figlie perdute: “Ricordi e dolore diventano luce”

