Coro alpino ai funerali di Bossi l’Ana | Iniziativa locale non concordata in sede nazionale

Durante i funerali di un ex senatore, un coro alpino ha partecipato all’evento, ma l’Associazione Nazionale Alpini ha precisato che si tratta di un’iniziativa di livello locale. L’ente ha specificato che la partecipazione non è stata pianificata né approvata dalla sede centrale dell’associazione. La presenza del coro ha suscitato attenzione, ma l’Ana ha confermato la mancanza di coinvolgimento ufficiale a livello nazionale.

“In merito alla presenza di un coro alpino ai funerali del senatore Umberto Bossi, l’Associazione Nazionale Alpini sottolinea il fatto che si è trattato di una iniziativa locale, non concordata né tantomeno promossa dalla Sede nazionale dell’Ana”. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’Associazione Nazionale Alpini diffonde una precisazione sulla presenza di un coro delle penne nere alle esequie del fondatore della Lega celebrate domenica 22 marzo. “In merito alla presenza di un coro alpino ai funerali del senatore Umberto Bossi – si legge nel post – l’Associazione Nazionale Alpini sottolinea il fatto che si è trattato di una iniziativa locale, non concordata né tantomeno promossa dalla Sede nazionale dell’Ana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Bossi, ai funerali solo famiglia e amici: coro alpino intonerà ‘Va’, pensiero’ Bossi, il 'Va, pensiero' degli alpini ai funerali. L'Ana prende le distanze: «Idea locale, ci dissociamo»VENEZIA - Il “Va, pensiero” delle Penne Nere in memoria di Umberto Bossi? Non a nome dell’Associazione nazionale alpini. Una raccolta di contenuti su Coro alpino Temi più discussi: L’Associazione Nazionale Alpini si dissocia dall’iniziativa del coro alpino ai funerali di Bossi; Bossi, il 'Va, pensiero' degli alpini ai funerali. L'Ana prende le distanze: Idea locale, ci dissociamo; Bossi, al funerale di Pontida nessun cerimoniale e pochi posti riservati. Gli alpini intoneranno il Va’ Pensiero; Funerali di Bossi: contestato Salvini in camicia verde. Coro dei leghisti: bruciamo il tricolore. Coro alpino ai funerali di Bossi, l’Ana: Iniziativa locale, non concordata in sede nazionaleL'Associazione Nazionale Alpini diffonde una precisazione sulla presenza di un coro delle penne nere alle esequie del fondatore della Lega celebrate domenica 22 marzo. bergamonews.it Bossi, il 'Va, pensiero' degli alpini ai funerali. L'Ana prende le distanze: «Idea locale, ci dissociamo»VENEZIA - Il Va, pensiero delle Penne Nere in memoria di Umberto Bossi? Non a nome dell’Associazione nazionale alpini. A precisarlo è stata ieri la stessa Ana, ... ilgazzettino.it +++L’Associazione Nazionale Alpini si dissocia dall’iniziativa del coro alpino ai funerali di Bossi - facebook.com facebook