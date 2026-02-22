Napoli | Questa è una rapina!  20enne evaso dai domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri

Un giovane di 20 anni, sotto custodia domiciliare, ha tentato di rapinare un supermercato Lidl, portando via 215 euro e 33 centesimi. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, lo hanno arrestato durante il tentativo. La rapina si è conclusa con il fermo del ragazzo, che aveva pianificato il colpo per un importo modesto. La sua fuga dai domiciliari ha portato all’arresto sul posto, impedendo che portasse a termine l’azione.

Ai domiciliari tenta la rapina al Lidl: via con 215 euro e 33 centesimi. 20 anni, agli arresti domiciliari ed una rapina per soli 215 euro e 33 centesimi pronta da eseguire. Sono le 20.00 e all’interno del supermercato Lidl di via Nazionale delle Puglie ci sono le ultime famiglie in fila per pagare la spesa. Alla cassa numero 3 anche una guardia giurata ancora in divisa che ha da poco terminato il turno in compagnia della moglie. C’è confusione, il suono dei prodotto scansionati, la voce dei dipendenti e le risposte dei clienti si accavallano quando la porta scorrevole si apre. Entrano due individui: sono giovani, hanno il volto coperto ed uno impugna una pistola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

