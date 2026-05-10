Ieri a Riccione si è svolta una festa di primavera presso il Club Nautico, organizzata con la partecipazione della presidente Franca Mulazzani e Stefano Giuliodori. Durante l’evento, sono state consegnate sette tessere di socio onorario. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di celebrazione e riconoscimento per alcuni membri del club. La giornata si è svolta nel rispetto delle consuetudini dell’associazione e con l’obiettivo di rafforzare i legami tra gli iscritti.

Festa dell’amicizia di primavera ieri al Club Nautico di Riccione che per mano della presidente Franca Mulazzani, affiancata da Stefano Giuliodori, ha consegnato sette tessere da socio onorario. Il riconoscimento è stato conferito al vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, alla sindaca Angelini, che essendo impegnata al G7, è stata rappresentata dalla vice Sandra Villa, a Rina Savioli, membro della storica famiglia di imprenditorii, a Johon McNeil, past presidente dell’ YC San Francisco, a Carlo Bartorelli e a Gianluigi Egidio, presidente onorario Club Nautico. Colla ha parlato del distretto della Nautica Valley che include il corso di laurea magistrale in Ingegneria nautica a Forlì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione nel cuore della Nautica Valley

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Da Imola a Brisighella, passerella d'onore nel cuore della Motor Valley: Kimi Antonelli riceverà il prestigioso Trofeo BandiniIl firmamento della Formula 1 ha una nuova stella polare e il suo nome è Andrea Kimi Antonelli.

Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza...