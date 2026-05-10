Riccione i giovani talenti della scherma paralimpica in pedana

A Riccione si sono riuniti giovani atleti della scherma paralimpica, pronti a confrontarsi in una competizione che coinvolge nuove promesse e talenti emergenti. Durante l’evento, sono state poste domande su come questi giovani possano influenzare lo sviluppo della scherma nel paese e su chi saranno i mentori tra gli atleti già affermati. La manifestazione ha previsto incontri e sessioni di allenamento aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere lo sport paralimpico.

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? Domande chiave Come cambierà la scherma nazionale grazie a questi nuovi talenti?. Chi sono gli atleti paralimpici che faranno da mentori ai ragazzi?. Come gestiscono lo spazio i schermidori non vedenti durante l'assalto?. Perché integrare la scherma paralimpica nel Gran Premio Giovanissimi?.? In Breve Diretta streaming integrale su SportfaceTV dalle ore 10:30 di domenica 10 maggio 2026.. Atleti della Nazionale Paralimpica faranno da mentori ai ragazzi nel PlayHall di Riccione.. Competizione coinvolge schermidori in carrozzina e non vedenti nel Gran Premio Renzo Nostini.. Assalti includeranno tutte le armi tradizionali: fioretto, spada e sciabola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione, i giovani talenti della scherma paralimpica in pedana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scherma paralimpica a Riccione: in pedana i giovani atleti under 14, diretta dalle 10.30 su SportfaceTVIl PlayHall di Riccione accoglie oggi la Festa della Scherma Paralimpica Under 14, un evento dedicato all’inclusione e alla promozione sportiva per... Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedanaLa Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici...