Due atleti italiani di curling parteciperanno ai Campionati Mondiali di doppio misto, che si terranno a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio 2026. La coppia, nota nel panorama nazionale, torna in gara con l’obiettivo di conquistare un secondo titolo mondiale. La competizione vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diversi paesi, impegnate in incontri di alto livello sul ghiaccio.

La coppia d’oro del curling italiano sta per tornare sul ghiaccio in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di doppio misto, in programma a Ginevra da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. Saranno infatti con ogni probabilità proprio Stefania Constantini e Amos Mosaner a rappresentare l’Italia nell’ultima rassegna iridata della stagione olimpica. Il magico binomio azzurro, capace di salire sul podio nelle ultime due edizioni olimpiche (vittoria a Pechino 2022, bronzo a Milano Cortina 2026), si presenterà nella località elvetica con il sogno di bissare il titolo mondiale conquistato un anno fa in Canada e confermarsi una volta di più nell’élite globale della specialità più giovane del curling.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Constantini e Mosaner iscritti ai Mondiali di doppio misto! Obiettivo bis iridato per gli azzurri

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