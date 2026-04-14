Da Palermo ai mondiali Antonino Cirivello vola in Uzbekistan per il sogno iridato

Da Palermo si spinge in Uzbekistan per partecipare ai mondiali di lotta, un evento che si svolgerà a Tashkent dal 12 al 17 aprile. Antonino Cirivello, giovane atleta, si prepara a competere sul tatami più importante della stagione internazionale. La sua presenza rappresenta un passo significativo nel percorso sportivo dell’atleta, che affronterà i match in una delle competizioni più ambite del settore.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Dal 12 al 17 aprile, gli occhi saranno puntati su Tashkent, in Uzbekistan, dove il giovane Antonino Cirivello salirà sul tatami più prestigioso del mondo. Antonino, punta di diamante del panorama sportivo, è stato infatti convocato dopo avere vinto il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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