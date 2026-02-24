Incidente sulla Persicetana moto contro camion | Domenico muore a 33 anni

Domenico, un motociclista di 33 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Persicetana causato dall’impatto con un camion. La collisione si è verificata questa mattina all’incrocio con via Bastia di Calderara di Reno, nei pressi di Bargellino. La forza dell’impatto ha sbalzato il motociclista, che è stato immediatamente soccorso senza riuscire a salvarsi. La dinamica del sinistro resta sotto investigazione da parte delle autorità.

Bologna, 24 febbraio 2026 – Incidente mortale, questa mattina, sulla Persicetana, nella località di Bargellino, all’intersezione con via Bastia di Calderara di Reno: un motociclista di 33 anni è deceduto a seguito di un sinistro che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Domenico Celiento, residente a Sasso Marconi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con gli agenti della Polizia locale di Bologna, a cui sono affidati accertamenti e indagini. Emanuele Cenni travolto da un elefante nel parco di Maputo in Mozambico, grave manager 33enne della Cmc Stando alle prime ricostruzioni, il centauro viaggiava in sella alla sua moto, quando si è scontrato frontalmente con un camion. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

