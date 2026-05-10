Ribaltone in panchina | esonero prima dello spareggio

In un colpo di scena, l’allenatore viene sollevato dall’incarico prima dello spareggio. La squadra ha raccolto sei sconfitte e quattro pareggi negli ultimi due mesi. La società si prepara a diffondere un comunicato ufficiale nelle prossime ore. La decisione arriva dopo un periodo difficile in campionato, con risultati che hanno portato ai cambiamenti nella gestione tecnica della squadra.

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Nelle prossime ore la società potrebbe diramare un comunicato. Anzi, il comunicato: quello dell’esonero dell’allenatore praticamente alla vigilia dello spareggio. Stando alle ultime indiscrezioni, il SudTirol ragiona sul licenziamento di Castori prima del play-out con il Bari. Il 71enne di San Severino Marche pagherebbe a caro prezzo il rendimento altamente negativo della squadra negli ultimi due mesi: 6 sconfitte e 4 pareggi, con l’ultimo successo che risale addirittura al 3 marzo contro la Reggiana poi retrocessa. Parliamo di un autentico crollo totale che ha trascinato i biancorossi fino alla zona retrocessione, allo spareggio salvezza col Bari che si giocherà in una doppia sfida.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ribaltone in panchina: esonero prima dello spareggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ribaltone sulla panchina bianconera: UFFICIALE, torna l’allenatore di prima Ancora un esonero, è caos totale: salta un’altra panchinaCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Si parla di: Salta la panchina in Serie A, esonero che sbalordisce; Acireale, ribaltone da ultima spiaggia prima del match contro la Vibonese: esonerato Ciccio Cozza.