Ancora un esonero è caos totale | salta un’altra panchina

Un nuovo esonero scuote il mondo del calcio e aumenta il caos all’interno della società. La squadra si trova in piena crisi mentre si avvicina la fine del campionato e i punti disponibili si fanno sempre più determinanti. La società sta valutando un’altra decisione drastica per cercare di risollevare la situazione. La situazione resta molto tesa e incerta.

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