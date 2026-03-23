La sua avventura è durata appena quattro mesi. Il doppio comunicato del club Fatale per il tecnico la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, soprattutto il terz’ultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sull’ultima e quattro in meno dalla zona salvezza. È già finita l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. Due giorni dopo il ko contro la Juve Stabia, il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore bergamasco, chiamato nel novembre scorso. Il comunicato ufficiale dei liguri parla di accordo consensuale tra le parti: Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ribaltone sulla panchina bianconera: UFFICIALE, torna l’allenatore di prima

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