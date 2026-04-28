Nel 2025, la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, con l’Europa che registra un aumento significativo. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia assorbono complessivamente il 60% dei fondi destinati agli armamenti a livello globale. La crescita delle spese militari europee si inserisce in un quadro di riarmo generale, caratterizzato da investimenti massicci da parte delle principali potenze mondiali.

? Cosa sapere Spesa militare globale a 2.887 miliardi di dollari nel 2025 con l'Europa in crescita.. USA, Cina e Russia controllano il 60% dei fondi destinati agli armamenti mondiali.. Nel 2025 la spesa militare globale ha toccato il record di 2.887 miliardi di dollari, con l’Europa che guida la corsa al riarmo registrando un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. I numeri pubblicati dal Sipri e analizzati dalla Rete italiana Pace e Disarmo delineano un internazionale in fermento bellico. Il balzo della spesa mondiale, pari a un aumento reale del 2,9% rispetto al 2024, vede in Russia e Cina i motori di una crescita costante. Mosca ha portato il proprio budget alla cifra di 190 miliardi di dollari, segnando un +5,9% dopo tre anni di invasione dell’Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riarmo globale: spesa record a 2.887 miliardi, l’Europa corre

Notizie correlate

Leggi anche: Spese militari. L’Europa accelera, l’Asia pure. Ecco perché cresce il riarmo globale

Corre la pet economy, spesa a 6,7 miliardi: in dieci anni +76%Pet Economy in Crescita: La Spesa per gli Animali Domestici Supera i 6,7 Miliardi di Euro L’amore degli italiani per gli animali domestici si traduce...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Spesa militare globale record: l'Italia aumenta del 20%, Vignarca spiega perché; Spesa militare mondiale, nuovo record storico a 2.887 miliardi di dollari; Più armi, meno pace: il mondo nel 2025 ha speso 2.887 miliardi di dollari per fare la guerra; Record storico per la difesa: l’Europa torna ad armarsi e trascina la spesa militare mondiale.

La corsa al riarmo non si ferma in tutto il mondo: l’Italia nel 2025 ha speso il 20% in più, siamo all’1,9% del PilLa corsa al riarmo non si ferma in tutto il mondo: l'Italia nel 2025 ha speso il 20% in più, siamo all'1,9% del Pil ... blitzquotidiano.it

Spesa militare mondiale da record nel 2025, con 2.887 miliardi di dollariI dati del Sipri, rilanciati in Italia dalla Rete italiana Pace e Disarmo. Rispetto al 2024, l'aumento in termini reali è del 2,9%. Il continente che più contribuisce alla corsa al riarmo è l'Europa, ... romasette.it

WASHINGTON D.C. Il riarmo globale, alimentato dai conflitti in corso e dalle crescenti tensioni internazionali, continua a produrre effetti tangibili sulle capacità militari delle grandi potenze. Gli Stati Uniti, in particolare, stanno affrontando una significativa riduzio - facebook.com facebook

Spesa militare mai così alta: “I governi riflettono gli interessi del complesso militare industriale” I leader mondiali si stanno infilando nella trappola del #riarmo non capendo che invece tutto questo ci porta verso un mondo sempre più in conflitto x.com