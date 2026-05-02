Spesa militare record | il mondo spende 2.887 miliardi di dollari

Nel 2023, la spesa militare globale ha raggiunto un massimo storico di circa 2.887 miliardi di dollari, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita si accompagna a una riduzione dei fondi destinati ad alcuni settori civili, che vengono dirottati verso la difesa. In particolare, si registrano variazioni nel contributo di nazioni come la Spagna e la Germania, con impatti sui rispettivi PIL.

? Cosa scoprirai Quali settori civili perderanno fondi per finanziare il nuovo riarmo?. Come influirà la spesa della Spagna e della Germania sul PIL?. Chi sono i tre attori che controllano metà del budget bellico?. Perché il Giappone ha raggiunto i massimi storici di spesa dal 1958?.? In Breve Spagna registra balzo del 50% con 40,2 miliardi di dollari di spesa militare.. Germania supera soglia 2% PIL con 114 miliardi di dollari dopo il 1990.. Giappone raggiunge 62,2 miliardi di dollari, massimo storico dal 1958.. Kiev aumenta spesa del 20% con 84,1 miliardi di dollari sul PIL.. Nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, segnando un incremento reale del 2,9% rispetto all’anno precedente secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute.🔗 Leggi su Ameve.eu

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