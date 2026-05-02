Durante il suo mandato, l'ex presidente degli Stati Uniti ha più volte annunciato piani di riduzione della presenza militare nel continente europeo, in particolare in Germania. Recentemente, ha nuovamente minacciato di ritirare circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, sollevando domande sulla fattibilità di tali decisioni. Queste dichiarazioni seguono un trend di annunci di riorganizzazione militare che risale ai primi anni della sua presidenza.

Donald Trump è tornato alla Casa Bianca grazie a una promessa elettorale su tutte: che gli americani non avrebbero più pagato per “aiutare” altri popoli in giro per il mondo. In particolare gli europei. Da qui nasce la retorica presidenziale alla quale siamo abituati ormai da un anno e mezzo. Dopo aver minacciato di ritirare le truppe americane stanziate in Italia, il tycoon ha rivolto lo stesso proposito anche alla Germania. Mentre il Pentagono studia i piani di un nuovo attacco all’Iran, da Washington si levano voci sul possibile ritorno a casa di circa 5mila soldati statunitensi. Ma è assai improbabile, per non dire impossibile. Perché...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dopo l'Italia Trump minaccia di ritirare anche 5mila soldati Usa dalla Germania, ma è davvero possibile?

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