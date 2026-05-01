"Probabilmente". Così Donald Trump ha risposto a una giornalista che gli chiedeva della possibilità di un ritiro delle truppe Usa da Spagna e Italia, per il loro mancato sostegno alla guerra in Iran. "L'Italia non è stata di alcun aiuto" e "la Spagna è stata terribile", ha detto il presidente parlando nello Studio Ovale. "Non è nemmeno il fatto che potevano dirlo gentilmente", ha lamentato Trump rispetto al mancato aiuto da parte degli alleati europei nella guerra contro l'Iran. "E noi li aiutiamo con l'Ucraina. Hanno fatto un casino con l'Ucraina, un casino totale. E noi li aiutiamo con l'Ucraina", ha continuato il presidente, sottolineando che "l'Ucraina non c'entra niente" con noi, "siamo separati da un oceano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump minaccia di ritirare truppe da Italia, Spagna e Germania. "Stupore" al Pentagono

Notizie correlate

Trump torna a minacciare Italia, Spagna e Germania: “Potrei ritirare parte delle truppe da quei Paesi”Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio.

Trump attacca l'Italia e minaccia di ritirare le truppe americane, Crosetto stupito: "Non capisco le ragioni"Donald Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni contro l’Italia, minacciando di ritirare le truppe americane dallo Stivale in quanto ha sostenuto che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppe; Trump: 'L'Italia non è stata d'aiuto, probabile il ritiro delle truppe Usa'. Minacce anche a Spagna e Germania; Trump vuole ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania; Dodicimila soldati, cinque basi. Le forze Usa sul nostro territorio che Trump minaccia di ritirare.

Trump minaccia il ritiro delle truppe dagli alleati europei. Via dall'Italia? ProbabileDallo Studio Ovale il presidente apre all’ipotesi di richiamare i militari dagli Stati europei accusati di non averlo sostenuto nella crisi di Hormuz. huffingtonpost.it

Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppeIl presidente degli Stati Uniti ha criticato aspramente la Spagna e l'Italia: Non hanno aiutato affatto in materia di difesa. Trump non esclude il ritiro delle truppe View on euronews ... msn.com

L’Italia ospita oltre 13 mila soldati statunitensi in diverse basi dal nord al sud del Paese. Ecco dove si trovano i militari che Trump minaccia di ritirare dal nostro Paese - facebook.com facebook

L’Iran minaccia: “Gli americani in fondo al mare“ Trump: “Tempesta ormai inevitabile” @GretaPrivitera, @Corriere x.com