RiabilitAG 2026 Crapanzano | La riabilitazione rende i pazienti più autonomi

La medicina riabilitativa torna al centro del dibattito scientifico con il convegno "La riabilitazione è multidisciplinarietà: cronicità e riabilitazione", organizzato dall'Uoc di Medicina fisica e riabilitativa del San Giovanni di Dio, diretto da Fausto Crapanzano che è anche responsabile.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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