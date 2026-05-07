In barca a vela riabilitazione pazienti onco-ematologici al via ?progetti sAil Camp

È stato annunciato l’avvio di Sail Camp, un progetto di riabilitazione dedicato ai pazienti onco-ematologici provenienti da diverse regioni italiane. Il programma prevede l’utilizzo della vela-terapia come metodo di supporto, ed è promosso dalla sezione locale di un'associazione italiana specializzata nel trattamento di leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa mira a offrire un percorso di recupero attraverso attività in barca a vela.

(Adnkronos) – Sail Camp è un progetto di riabilitazione rivolto ai pazienti onco-ematologici di tutta Italia principalmente attraverso la vela-terapia promosso dalla sezione di Brescia dell’Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma. La diagnosi di una malattia onco-ematologica rappresenta uno degli eventi più impattanti e destabilizzanti che una persona possa sperimentare. L'articolo In barca a vela riabilitazione pazienti onco-ematologici, al via?progetti sAil Camp proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il Lions Club Forlì Host sostiene l'Ail: un nuovo ecografo per i pazienti ematologiciLa solidarietà incontra la tecnologia sanitaria a Forlì, dove la sede dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (Ail) ha... Atletico Madrid shock al Camp Nou: 0-2 e il Barça crollaL’Atletico Madrid ha travolto il Barcellona per 2 a 0 nel match di andata dei quarti di finale di Champions League, giocato mercoledì 8 aprile al... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Centri estivi e spazi ritrovo: Raddoppia l’offerta. In barca a vela riabilitazione pazienti onco-ematologici, al via ?progetti sAil CampL’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente, protetto e strutturato per i pazienti che possa costituire un’occasione per tornare alla normalità secondo il proprio ritmo e le pro ... adnkronos.com Sail Camp, in barca a vela per riprendersi il timone della vitaMilano, (askanews) - Un week end in barca a vela per rimettersi al timone della propria vita, riattivare le proprie risorse e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Sono questi gli obiettivi ... quotidiano.net