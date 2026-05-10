Nella partita tra Reyer e Derthona, la squadra ospite ha recuperato un vantaggio di 12 punti in pochi minuti grazie a un parziale di 24-4. La sequenza, iniziata nel secondo tempo, ha portato la Derthona a ribaltare il risultato, mettendo in crisi la formazione avversaria. La rimonta è stata determinata da un intenso gioco difensivo e da un aumento della precisione negli attacchi, che ha permesso alla squadra ospite di chiudere con la vittoria.

? Domande chiave Come ha fatto la Reyer a perdere 12 punti in pochi minuti?. Chi ha trascinato il break da 24-4 della Bertram Derthona?. Perché il blackout mentale di Spahija mette a rischio i playoff?. Dove si giocheranno le partite decisive della serie tra Reyer e Derthona?.? In Breve Vital segna 20 punti e Hubb 12 per la vittoria della Derthona.. Parks e Wiltjer contribuiscono con rispettivamente 11 e 12 punti per la Reyer.. I quarti di finale inizieranno il 17 maggio al campo del Taliercio.. La Reyer affronterà la Derthona con il vantaggio del fattore campo.. Al Taliercio la Bertram Derthona ha ribaltato il finale della sfida contro l’Umana Reyer con un punteggio di 75-78, lasciando i veneziani al quarto posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reyer, il break da 4-24 che scioglie il vantaggio: vince la Derthona

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