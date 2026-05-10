Reti inviolate in Fiorentina-Genoa i viola restano in A

Nella partita tra Fiorentina e Genoa, le due squadre hanno concluso senza reti, permettendo ai viola di garantirsi la permanenza in Serie A. La Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica, mentre il Genoa, che ha cercato di attaccare, non è riuscito a segnare. La gara si è disputata a Firenze, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere un risultato positivo.

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FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista la matematica salvezza grazie al punto che ottiene contro un Genoa che ci ha provato ma che alla fine ha pagato la propria sterilità offensiva. Incolore la prova degli uomini di Vanoli, che badano al sodo e privi ancora di Kean ottengono anche loro pochissimo dalla linea d'attacco, con Gudmundsson in panchina per 85 minuti. Termina 0-0 Fiorentina-Genoa: alla fine la tifoseria viola fischia e contesta De Gea e compagni, nonostante la permanenza in A. Per capire l'andamento del match basta il dato dei cartellini gialli: zero quelli alzati dal direttore di gara in 95? di gioco. De Rossi presenta un...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Reti inviolate in Fiorentina-Genoa, i viola restano in A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 FURIA VIOLA Notizie correlate Fiorentina-Sassuolo senza reti: i viola non volano, ma il punto avvicina l’obiettivoFirenze, 26 aprile 2026 – Discorso chiuso? No, la salvezza la Fiorentina deve ancora conquistarsela, ma il punto ottenuto contro il Sassuolo... Reti inviolate al "Sinigaglia" in Como-NapoliNel primo tempo sfiorano il gol Douviakas e Diao, nella ripresa colpisce il palo Politano. Argomenti più discussi: Serie A, lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa significa salvezza per i viola; Pronostici Fiorentina-Genoa: Statistiche, Dove in TV 10.05.2026 Serie A; Roma, è un poker da Champions: Gasperini ripiomba sulla Juve. Fiorentina, la rincorsa continua; (VIDEO) Rugani (s.stampa): Avremmo voluto vincere oggi. Futuro? Vediamo cosa succederà. Ora pensiamo alla salvezza.