Fiorentina-Sassuolo senza reti | i viola non volano ma il punto avvicina l’obiettivo

Nel match tra Fiorentina e Sassuolo terminato senza reti, le due squadre si sono divise un punto che potrebbe risultare utile nel percorso verso la salvezza. La squadra di casa non ha vinto, ma ha comunque consolidato una posizione in classifica che la mantiene in corsa per evitare la retrocessione. La partita si è svolta a Firenze e si è conclusa con un pareggio che lascia aperte le speranze per le prossime gare.

Firenze, 26 aprile 2026 – Discorso chiuso? No, la salvezza la Fiorentina deve ancora conquistarsela, ma il punto ottenuto contro il Sassuolo rappresenta un altro passettino verso la certezza della permanenza in A. Ora, a quattro giornate dal termine, la Fiorentina sale a quota 37 punti a quattro giornate dal termine. E’ quasi fatta, ma non è fatta. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinafiorentina-sassuolo-le-foto-della-partita-qx62ftxh Contro il Sassuolo Vanoli deve rinunciare anche a Piccoli (oltre che a Kean, Gosens, Parisi e Fortini) restando così senza attaccanti di ruolo, a parte il giovane Braschi in panchina. Buona gara di Gudmundsson (schierato falso nove) e Fagioli, deludono Ndour e Mandragora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Sassuolo senza reti: i viola non volano, ma il punto avvicina l’obiettivo SASSUOLO - FIORENTINA 3-1: COME FACCIAMO A SOSTENERE TUTTO CIÒ.. Notizie correlate Pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo al FranchiAGI - Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio al 'Franchi' al termine di un incontro povero di contenuti tecnici ma che ha comunque visto... Leggi anche: Fiorentina, paura e sollievo: lo Jagiellonia vince 4-2, ma i viola volano agli ottavi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, tutti a pranzo al Franchi: tre punti e sarà salvezza. E Grosso ‘scopre’ Firenze; Fiorentina - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Al Franchi finisce pari tra Fiorentina e Sassuolo. Fiorentina-Sassuolo senza reti: i viola non volano, ma il punto avvicina l’obiettivoUno 0-0 che non chiude il discorso salvezza, ma l’avvicina. Vanoli costretto a a fare a meno di attaccanti di ruolo ... lanazione.it Fiorentina e Sassuolo a reti bianche, 0-0 al FranchiLa Fiorentina parte molto forte ad inizio ripresa con Dodo che si erge a protagonista prima con un contropiede non finalizzato da Gudmundsson che al momento di ... gds.it Passione Fiorentina. . Post Fiorentina-Sassuolo dal Franchi - facebook.com facebook Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio Per la viola un altro piccolo passo verso la salvezza #FiorentinaSassuolo #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com