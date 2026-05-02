Nel primo tempo sfiorano il gol Douviakas e Diao, nella ripresa colpisce il palo Politano. COMO - Como e Napoli non si fanno male al "Sinigaglia", replicando lo stesso risultato dell'andata. Lo 0-0 finale pesa più per la squadra di Fabregas, che si "mangia le mani" per le occasioni sprecate da Douvikas e Diao nella prima mezzora di gioco. Il Napoli, invece, si sveglia troppo tardi, colpendo un palo all'84' con Politano. Questo risultato spegne probabilmente il sogno Champions del Como: domani la Juve in caso di vittoria contro il Verona (già retrocesso) può scappare a +5. In chiave scudetto, invece, domani all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per festeggiare il titolo anzitempo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Reti inviolate al "Sinigaglia" in Como-Napoli

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