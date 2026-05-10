Restyling degli edifici pubblici | record di fondi alla Campania

Il governo ha destinato una cifra record di fondi alla Campania per il restyling degli edifici pubblici, in particolare per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa misura rappresenta il primo pilastro del piano casa approvato di recente, con l’obiettivo di intervenire sulle case popolari ancora non assegnate. I fondi sono destinati a interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture.

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È il primo pilastro del piano casa varato dal governo, il recupero degli edifici di edilizia residenziale pubblica, vale a dire le case popolari, che risultano ancora non assegnate. In tutto un patrimonio di circa 63mila appartamenti che richiederà un intervento medio di 20mila euro per ogni unità immobiliare. A fare la parte del leone nell’assegnazione delle risorse è la Lombardia che, con i suoi quasi 20mila appartamenti sfitti, assorbirà un terzo del programma. Seguono Veneto (6.474), Emilia Romagna (5.374), Liguria (4.266), Toscana (4.265) e Piemonte (3.836) con un’evidente prevalenza del Nord. Giusto per avere un metro di riferimento, tutte le regioni del Sud, messe insieme, arrivano più o meno a 10mila case popolari ancora da assegnare perché hanno necessità di interventi di manutenzione.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Restyling degli edifici pubblici: record di fondi alla Campania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terremoti, in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell'agibilità degli edifici dopo un sismaZabatta: "La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile" Garantire... Edifici comunali: 1,8 milioni per il restyling energeticoMaxi finanziamento per l’efficienza energetica, quasi 2 milioni di euro per rinnovare le strutture comunali, aumentarne il comfort e ottimizzarne i... Argomenti più discussi: Brescia: lavori pubblici nelle scuole durante l’estate 2026 - Radio Bruno; Restyling delle ex Ferriere. Spunta anche un sushi di lusso; Svolta per gli edifici di via Colombo: c’è l’accordo, al via il restyling da 1,6 milioni; Scuola e piscina da rinnovare. Pronto l’intervento milionario.