Edifici comunali | 1,8 milioni per il restyling energetico

Un finanziamento di circa 1,8 milioni di euro è stato assegnato per interventi di miglioramento energetico sugli edifici comunali. L'obiettivo principale è rinnovare le strutture, aumentare il comfort degli ambienti e ridurre i consumi energetici attraverso interventi specifici di efficienza. La somma destinata ai lavori rappresenta una delle iniziative più consistenti nel settore, con l’intento di rendere più sostenibili e funzionali gli immobili pubblici.

Maxi finanziamento per l’efficienza energetica, quasi 2 milioni di euro per rinnovare le strutture comunali, aumentarne il comfort e ottimizzarne i consumi. Gli interventi, a scaglioni, interesseranno strutture sportive, scuole e alloggi in edilizia pubblica: "Ambientalisti nei fatti" - dice la sindaca Elisa Balconi - Il rispetto per l’ambiente e la lotta alle emissioni passano da interventi concreti e ci permettono di immaginare un futuro migliore". Il finanziamento che ammonta a oltre un milione e ottocentomila euro, per l’efficientamento energetico delle strutture comunali è stato approvato nell’ultima riunione di giunta. Nella stessa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Edifici comunali: 1,8 milioni per il restyling energetico Notizie correlate Roma: 750 edifici da riqualificare per il 20% di risparmio energeticoRoma può tagliare il 20% delle spese energetiche sui suoi alloggi popolari, ma il risultato dipende dall’intervento su 750 edifici specifici nelle... Energia rinnovabile sui tetti degli edifici comunali: il progetto a Melpignanoper una fattiva transizione ecologica e per sconti sulle bollette dei cittadini: il Comune di Melpignano scommette sull’ambiente con la “comunità di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Edifici comunali: 1,8 milioni per il restyling energetico; Web-TV del Comune di Napoli – Napoli si prepara per la visita del Papa; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Maggiore sicurezza in scuole ed edifici pubblici, dalla Regione Siciliana fondi per interventi anti-terremoti. Prosegue efficientamento energetico su 193 edifici comunali a UdineA distanza di tre anni dall'avvio della concessione della gestione dei servizi energetici di 193 edifici pubblici del Comune di Udine tra scuole, impianti sportivi, uffici comunali e luoghi di cultura ... ansa.it Sharing Cities, Sala: 8 milioni da Ue per riqualificafe edifici comunali e privatiAbbiamo ricevuto un finanziamento di 8 milioni dall’Ue per riqualificafe edifici comunali e privatiIl. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato durante la visita al cantiere di un ... affaritaliani.it Per la giornata di domani è proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e in ricordo di Gabriele Vaccaro. Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. La comunità di Pavia si stringe attorno alla famiglia di Gabriele e alla comunità di Fa - facebook.com facebook