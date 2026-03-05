Terremoti in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell' agibilità degli edifici dopo un sisma

In Campania sono stati formati 121 tecnici della Pubblica Amministrazione per verificare l’agibilità degli edifici dopo un terremoto. Il corso, promosso dalla Regione, ha avuto come scopo principale l’abilitazione di professionisti incaricati di valutare i danni causati dai sismi. Le attività formative si sono concluse di recente e sono dedicate a garantire interventi tempestivi in caso di emergenza.

Zabatta: "La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile" Garantire valutazioni rapide e affidabili sulla agibilità degli edifici colpiti da un terremoto. Con questo obiettivo si sono concluse le attività formative del corso promosso dalla Regione Campania per l'abilitazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione incaricati della verifica dei danni e dell'agibilità degli edifici dopo un sisma. Il percorso formativo, organizzato dalla Protezione civile della Regione, si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche.