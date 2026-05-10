La palestra parrocchiale di Scortichino è stata riaperta dopo lavori di ristrutturazione, con un evento che ha coinvolto molte persone del paese. Durante l’inaugurazione, sono stati presenti numerosi giovani e famiglie, che hanno partecipato alla cerimonia di riapertura. La struttura, restituita alla comunità, ora può essere utilizzata nuovamente per attività sportive e ricreative. La riqualificazione si è conclusa con successo e la palestra è tornata a disposizione di tutti.

L’inaugurazione della palestra rinnovata di Scortichino unisce il paese. C’erano tanti giovani, le famiglie. La palestra di Scortichino torna così ad essere la casa di tutta la comunità, per ospitare le attività pastorali, ma anche l’educazione fisica delle scuole, attività benefiche e il prossimo Grest che è ormai in partenza. Ieri mattina è stato l’arcivescovo Gian Carlo Perego a benedire il luogo e ad aprire una giornata forte di paese, insieme al parroco don Roberto Antonelli, al sindaco Simone Saletti e al comandante dei carabinieri Antonio Ombra. Dopo l’inno nazionale magistralmente eseguito dalla Filarmonica "G. Verdi" di Scortichino, è arrivato il momento del taglio del nastro della struttura, completamente rinnovata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Restituito un luogo alla comunità". La palestra parrocchiale riapre

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