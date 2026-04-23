Riapre la Taverna del castello | Luogo di ristoro fondamentale

La Taverna Anno Domini 1092, situata all’interno del castello di Carpineti, ha riaperto dopo essere stata chiusa nel 2025. Il ristorante rappresentava un punto di ristoro molto frequentato dai visitatori del castello, e ora torna ad essere disponibile per chi desidera fermarsi a mangiare o semplicemente a fare una sosta. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e il locale riprende le sue attività.

Riapre la ‘Taverna Anno Domini 1092’ al Castello di Carpineti, il ristorante chiuso nel 2025, torna a funzionare restituendo ai visitatori un punto essenziale di accoglienza. Il 18 aprile ha cominciato ad accogliere turisti e visitatori, con un nome che richiama le origini medievali del luogo e dell’epoca di Matilde di Canossa. A riportarlo in vita è il gruppo storico Il Melograno, da anni impegnato nella gestione degli accessi e nella valorizzazione del castello e di altri siti storico-archeologici del territorio. La Taverna apre generalmente dalle 10 alle 19 nei giorni festivi. L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre la Taverna del castello: "Luogo di ristoro fondamentale" Al posto del menù arriva una LAVAGNA ENORME | Ale 4 Ristoranti Notizie correlate Riapre il bar e spazio ristoro del Cus PisaDopo una lunga attesa riapre lo spazio ristoro del Centro Universitario Sportivo. Dal fitness a un punto ristoro all'aperto, l'area della stazione cambia volto: "Sarà un luogo vivo per tutta la giornata"Macchine che smuovono terreno, transenne, un gran viavai di operai: questo è ciò che attualmente si vede se si passa davanti alla stazione... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riapre la Taverna del castello: Luogo di ristoro fondamentale; Carpineti, riapre il ristorante del Castello: diventa la Taverna Anno Domini 1092; Carpineti, al Castello inaugura la Taverna A.D. 1092; Il governo pretende in cambio di briciole, inaccettabile essere trattati così: parla il leader del Siaf (sindacato italiano autonomo finanzieri), Taverna. Riapre la Taverna del castello: Luogo di ristoro fondamentaleRiapre la ‘Taverna Anno Domini 1092’ al Castello di Carpineti, il ristorante chiuso nel 2025, torna a funzionare restituendo ai visitatori un punto essenziale di accoglienza. Il 18 aprile ha ... ilrestodelcarlino.it La primavera sta arrivando alla Taverna del Dolmen oggi è stata una magnifica giornata di sole e volevamo ringraziare chi è passato a trovarci e chi ci segue sempre I glicini iniziano a sbocciare piano piano, le camelie sono quasi pronte… e ogni gior - facebook.com facebook