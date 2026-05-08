Dopo un anno di lavori rinasce la palestra parrocchiale | spazi nuovi per sport e comunità

Dopo quasi un anno di lavori di ristrutturazione, sabato 9 alle 10 si terrà l’inaugurazione della palestra parrocchiale, che comprende anche l’oratorio. La struttura verrà rinominata Pala Scortichino San Carlo Acutis. La cerimonia prevede la nuova intitolazione e l’apertura ufficiale degli spazi rinnovati, destinati alle attività sportive e alle iniziative comunitarie.

Dopo quasi un anno di intensi lavori di ristrutturazione e riqualificazione, sabato 9 alle 10, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e nuova intitolazione della palestra parrocchiale, comprendente anche l’oratorio, è che verrà rinominata Pala Scortichino San Carlo Acutis. Questi fu proclamato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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