Oggi si è svolta una cerimonia in occasione della Festa dell'Europa, con un intervento di un politico che ha portato una rosa bianca. Alla commemorazione hanno partecipato anche studenti universitari, presenti per ricordare la data simbolica del 9 maggio. Durante l'evento, è stato ricordato anche il nome di Sophie Scholl, giovane attivista del movimento Rosa Bianca, nata in questa data, nota per aver denunciato i crimini del nazismo attraverso il volantinaggio a Monaco di Baviera.

“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl, fondatrice del movimento della Rosa Bianca a Monaco di Baviera, attivo nel volantinaggio per denunciare i crimini del nazismo. Per questo motivo, é stata catturata e giustiziata. A me piace pensare che l'Europa nasca da questo fiore, dal fiore di Sophie Scholl”. Queste sono le parole di Matteo Renzi in occasione del momento di confronto sul futuro dell'Unione Europea organizzato da Italia Viva questa mattina a Roma, in occasione della Festa dell'Europa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi) Il leader di Italia Viva poi ha aggiunto: "Una discussione bellissima: passare una mattinata con questi ragazzi riempie il cuore di speranza".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi celebra la Festa dell'Europa con una rosa bianca e gli studenti universitari

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: “Sulle scelte Ue è senza idee”“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl,...

Il Partito democratico di Rimini celebra la Festa dell’Europa con un incontro dedicato a Zohran MamdaniIn occasione della Festa dell’Europa, il Partito democratico della Città di Rimini promuove un momento di confronto pubblico dal titolo “Zohran...

Contenuti utili per approfondire

Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: Sulle scelte Ue è senza ideeIl leader di Italia Viva omaggia Sophie Scholl a Roma e lancia la sfida al governo sulla politica estera: presenti i giovani e il professor Ferrari ... ilgiornale.it

Renzi seduce la Festa dell’Unità, ovazioni per l’ex rottamatoreManovra di avvicinamento, di un incredibile ritorno al Nazareno? Vai a sapere, intanto Ivan Scalfarotto arriva prima di Matteo Renzi alla festa dell’Unità regionale del Pd a Melzo, provincia profonda ... repubblica.it