? Punti chiave Come ha cambiato la linea diplomatica di Meloni rispetto al passato?. Quali sono i nuovi equilibri che Renzi vede nel governo?. Perché il rapporto con Washington è diventato un punto critico?. Cosa rischia l'Italia con questo nuovo spostamento verso l'Europa?.? In Breve Renzi cita il cambio di posizione su Putin, euro e Nato.. Critica il ribaltamento ideologico dei membri di Fratelli d'Italia.. Analisi riguarda il passaggio dalla stima per Donald Trump alla Marsigliese.. Dichiarazioni rilasciate alle prime ore di domenica 10 maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita stagnante del PIL riflette la debolezza economica alla base delle critiche sulla gestione internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi attacca Meloni: la politica estera è un vuoto galattico

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