Trump attacca Papa Leone XIV | Debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera

Donald Trump ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Papa Leone XIV, definendolo “debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera”. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai giornalisti in risposta all’appello del papa in favore della pace, con Trump che ha affermato di non essere un grande fan di Leone XIV. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra l’ex presidente e il leader spirituale.

Un attacco frontale come se ne ricordano pochi. Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di “non essere un grande fan” di Papa Leone XIV, dopo l’appello di quest’ultimo in favore della pace. “Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai reporter alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di “giocare con un paese che vuole un’arma nucleare”. Ma l’attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth. “ Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran possieda un’arma nucleare”. “Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera” Donald Trump sfida Papa Leone XIV: “Debole e liberale, pessimo in politica estera”. Poi si mostra sui social in vesti biblicheIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con dichiarazioni senza precedenti, ha criticato aspramente Papa Leone XIV. Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla