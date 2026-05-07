Regno Unito urne aperte per le elezioni locali | Starmer rischia

Nel Regno Unito sono aperte le urne per le elezioni locali e regionali, con le votazioni che si svolgono in diverse aree del paese. Questi appuntamenti elettorali coinvolgono vari rappresentanti locali e influenzano il panorama politico nazionale. Le consultazioni si tengono in un momento di attenzione sulla posizione del primo ministro, con l’obiettivo di comprendere come i risultati possano influenzare il governo in carica.

Urne aperte nel Regno Unito per le elezioni locali e regionali, che potrebbero avere un forte impatto sul primo ministro Keir Starmer. I seggi hanno aperto le porte alle 7 ora locale, le 8 in Italia, e chiuderanno alle 22 locali, le 23 in Italia. Il partito laburista di Starmer si prepara a subire perdite. In Inghilterra si vota per circa 5mila consiglieri comunali e alcuni sindaci; si vota inoltre per i Parlamenti semi-autonomi di Scozia e Galles. I risultati inizieranno ad arrivare dalla tarda serata e poi nella notte e la maggior parte sarà poi disponibile entro venerdì pomeriggio. Sebbene questo tipo di elezioni si concentri solitamente su questioni locali – come raccolta dei rifiuti, graffiti e buche – l’opposizione ha impostato questo evento come un referendum su Starmer.🔗 Leggi su Lapresse.it

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