Regione volontariato e Coop Nuovo modello sanitario | Nasce il terzo servizio

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana, si è avviato un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che coinvolge volontariato e cooperative sociali. Per la prima volta in Italia, si sperimenta un'integrazione strutturata tra il servizio sanitario pubblico e il terzo settore, creando così un terzo livello di servizio. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta assistenziale e a coinvolgere attivamente le realtà associative nel sistema sanitario regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Toscana apre una nuova frontiera nell’organizzazione della sanità territoriale e diventa il primo laboratorio italiano di integrazione strutturata tra servizio sanitario pubblico e terzo settore. Il patto per il progetto pilota è stato siglato venerdì scorso a Sesto Fiorentino dove al centro commerciale Coop – probabilmente all’interno dei locali della libreria – nascerà un grande “ social hub ”, un centro sociale dedicato a promozione della salute, prevenzione, orientamento sanitario e accesso alle cure. L’iniziativa della Regione Toscana sarà realizzata con l’azienda sanitaria, il Comune di Sesto Fiorentino, Unicoop Firenze, Misericordie, Croce Rossa e Anpas in un modello completamente nuovo.🔗 Leggi su Lanazione.it

regione volontariato e coop nuovo modello sanitario nasce il terzo servizio
© Lanazione.it - Regione, volontariato e Coop. Nuovo modello sanitario: "Nasce il terzo servizio"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Terzo settore, dalla Regione un piano triennale da 700mila euro: "Più forza a volontariato e reti locali"Un terzo settore che si rafforza non solo nelle attività e nei servizi che eroga, ma soprattutto per la capacità di costruire relazioni, qualificare...

Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web