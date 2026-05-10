In Toscana, si è avviato un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che coinvolge volontariato e cooperative sociali. Per la prima volta in Italia, si sperimenta un'integrazione strutturata tra il servizio sanitario pubblico e il terzo settore, creando così un terzo livello di servizio. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta assistenziale e a coinvolgere attivamente le realtà associative nel sistema sanitario regionale.

La Toscana apre una nuova frontiera nell’organizzazione della sanità territoriale e diventa il primo laboratorio italiano di integrazione strutturata tra servizio sanitario pubblico e terzo settore. Il patto per il progetto pilota è stato siglato venerdì scorso a Sesto Fiorentino dove al centro commerciale Coop – probabilmente all’interno dei locali della libreria – nascerà un grande “ social hub ”, un centro sociale dedicato a promozione della salute, prevenzione, orientamento sanitario e accesso alle cure. L’iniziativa della Regione Toscana sarà realizzata con l’azienda sanitaria, il Comune di Sesto Fiorentino, Unicoop Firenze, Misericordie, Croce Rossa e Anpas in un modello completamente nuovo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regione, volontariato e Coop. Nuovo modello sanitario: "Nasce il terzo servizio"

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