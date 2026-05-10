Reggio nuova vita a Oliveto | piazza e campo sportivo sono pronti

A Oliveto, a Reggio, sono stati completati i lavori di ristrutturazione di piazza e campo sportivo. Le nuove aree sono state consegnate e sono ora a disposizione della comunità locale. Restano però alcune domande senza risposta, come chi sarà incaricato della gestione e della manutenzione degli spazi. La modifica degli ambienti potrebbe influenzare le attività quotidiane dei bambini e delle famiglie della zona.

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? Domande chiave Come cambierà la vita quotidiana dei bambini di Oliveto?. Chi si assumerà la responsabilità della manutenzione dei nuovi spazi?. Quali altre frazioni della Vallata del Valanidi riceveranno interventi simili?. Come influirà questo progetto sulla coesione sociale delle periferie reggine?.? In Breve Partecipazione di Giuseppe Falcomatà, Paolo Brunetti, Carmelo Romeo e Giuggi Palmenta alla cerimonia.. Intervento finanziato tramite fondi per la rigenerazione urbana con nuovo impianto di illuminazione.. Marcantonino Malara ha seguito il processo di manutenzione straordinaria per il campo sportivo.. Progetto inserito in un piano di riqualificazione che ha già toccato la zona di Trunca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, nuova vita a Oliveto: piazza e campo sportivo sono pronti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova vita per il campo sportivo della RottaPONTEDERA Lavori conclusi al campo sportivo de La Rotta, nella frazione del Comune di Pontedera. Cerimonia a Oliveto, riconsegnati piazza Cilea e campo di calcettoUn altro momento importante per la Vallata del Valanidi con la riconsegna di piazza Cilea di Oliveto e del campo di calcetto alla comunità. Argomenti più discussi: Concerti e balli latini, la nuova vita del Lido Po; Oli usati, nuova vita green: nasce il progetto di sensibilizzazione FrioDiesel; A Bordighera le ville-bunker della 'ndrangheta diventano alloggi sociali e luoghi di incontro; Al Santa Maria Nuova di Reggio musica e scienza si fondono per la ricerca.