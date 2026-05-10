Cerimonia a Oliveto riconsegnati piazza Cilea e campo di calcetto

Nella vallata del Valanidi si è svolta una cerimonia per la riconsegna ufficiale di piazza Cilea a Oliveto e del campo di calcetto, che sono stati restituiti alla comunità locale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini, che hanno assistito alla consegna delle aree pubbliche. La cerimonia ha segnato un momento di ritorno alla fruibilità di spazi che erano stati oggetto di interventi di riqualificazione.

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