Cerimonia a Oliveto riconsegnati piazza Cilea e campo di calcetto
Nella vallata del Valanidi si è svolta una cerimonia per la riconsegna ufficiale di piazza Cilea a Oliveto e del campo di calcetto, che sono stati restituiti alla comunità locale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini, che hanno assistito alla consegna delle aree pubbliche. La cerimonia ha segnato un momento di ritorno alla fruibilità di spazi che erano stati oggetto di interventi di riqualificazione.
Un altro momento importante per la Vallata del Valanidi con la riconsegna di piazza Cilea di Oliveto e del campo di calcetto alla comunità. Un’iniziativa vissuta in un clima di sobrietà e gioia per un risultato significativo, frutto del lavoro collettivo dell’Amministrazione comunale e della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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