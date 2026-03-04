I lavori al campo sportivo de La Rotta, frazione di Pontedera, sono stati completati dopo un intervento da 680 mila euro. Oltre la metà di questa somma proviene da un bando regionale dedicato all’impiantistica sportiva. La riqualificazione dell’area è ora terminata, segnando la fine di un progetto che ha richiesto diversi mesi di lavori.

PONTEDERA Lavori conclusi al campo sportivo de La Rotta, nella frazione del Comune di Pontedera. L’intervento da 680mila euro, per più di metà ottenuto grazie ad un bando regionale sull’impiantistica sportiva, è arrivato a compimento. Almeno il primo lotto che ha riguardato il rifacimento del sottofondo già collaudato da Figc e Coni, la posa del nuovo manto sintetico di ultima generazione, i plinti per le porte e le panchine con nuove porte e nuove panchine, tutto il sistema di irrigazione nuovo, la recinzione interna, il nuovo sistema di videosorveglianza e l’illuminazione a led. Adesso i collaudi finali di Figc e Coni e poi il campo potrà tornare a disposizione delle squadre di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova vita per il campo sportivo della Rotta

