Reggina batte l’Athletic Palermo | rigore e due espulsioni chiudono il sogno

Nella partita tra Reggina e Athletic Palermo, il risultato è stato deciso da un rigore trasformato da Palumbo e da due espulsioni che hanno ridisegnato l’andamento dell’incontro. Il rigore ha portato la squadra di casa in vantaggio, mentre le espulsioni, che hanno coinvolto due giocatori avversari, hanno ridotto le possibilità di recupero per l’Athletic Palermo. La sfida si è chiusa con la vittoria della Reggina, influenzata da questi eventi.

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? Punti chiave Come ha influito il rigore di Palumbo sul risultato finale?. Chi sono i protagonisti delle due espulsioni che hanno cambiato il match?. Perché l'Athletic Palermo non è riuscita a gestire lo svantaggio numerico?. Quali prospettive si aprono per il futuro della squadra di Ferraro?.? In Breve Gol di Di Grazia al 76° dopo fallo su Palumbo in area.. Micoli e Lores Varela espulsi portando l'Athletic Palermo in nove uomini.. Athletic Palermo chiude la regular season al quarto posto con 60 punti.. Mazzoata e Zalazar hanno sfiorato la rete al 5° minuto al Granillo.. Al Granillo di Reggio Calabria, il rigore trasformato da Di Grazia al 76° minuto ha sancito la fine della stagione dell’Athletic Club Palermo, battuta per 1-0 dalla Reggina nella semifinale playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina batte l’Athletic Palermo: rigore e due espulsioni chiudono il sogno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REGGINA - Atletico PALERMO PRIMA E DOPO by #chistisimu Notizie correlate Leggi anche: Un rigore e due espulsioni affossano l'Athletic Palermo, la Reggina vince 1-0 ed elimina i nerorosa La Reggina batte di rigore l’Athletic Palermo nella semifinale dei playoffLa Reggina ha battuto per 1 a 0 l’Athletic Club Palermo, allo stadio “Granillo”, nella semifinale playoff del campionato di Serie D. Argomenti più discussi: Prevendita in corso per assistere alla partita Reggina-Athletic Palermo; Calcio, Serie D: il Messina al playout con il Ragusa, il Savoia promosso in C; Tabellino partita Reggina 1914 vs Athletic Club Palermo; La Reggina batte il Sambiase ma resta terza. Sfuma il sogno serie C.