La Reggiana ha battuto il Vicenza con un punteggio di 5-1, conquistando così un posto ai playoff. La squadra ha concluso la stagione con una serie di vittorie che ha permesso di risalire dalla zona bassa della classifica. Nei minuti finali, ha segnato più gol rispetto alle precedenti partite, cambiando completamente il risultato. I gol sono arrivati da diversi giocatori e hanno colpito la difesa avversaria, che ha subito numerosi attacchi nel secondo tempo.

? Domande chiave Come ha fatto la Reggiana a ribaltare la stagione in diciassette partite?. Chi sono i protagonisti che hanno distrutto la difesa del Vicenza?. Perché la gestione di Andrea Costa è stata la chiave del successo?. Come affronterà la squadra la sfida decisiva contro il Perugia?.? In Breve Cavaliere segna doppietta e Maisterra, Visentin e Ledain completano il punteggio finale.. Reggiana chiude al quinto posto con 46 punti totali dopo la rimonta.. La squadra di Andrea Costa affronterà il Perugia sabato prossimo per gli spareggi.. Tonin accorcia le distanze per il Vicenza di Belardinelli al 36° minuto.. La Reggiana conquista un netto 5-1 sul campo del Vicenza in questa domenica 10 maggio 2026, assicurandosi ufficialmente la qualificazione ai play off della Primavera 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggiana travolge il Vicenza 5-1 e vola ai play off: è rimonta!

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