Durante una partita di calcio, i tifosi della squadra locale hanno impedito l’uscita del pullman del team, causando un blocco temporaneo. Sul fronte legale, le autorità hanno convocato alcuni dirigenti per ascoltarli in merito alle proteste e agli episodi di tensione avvenuti nello stadio. Sono stati inoltre identificati alcuni responsabili delle fiamme e dei danni alla struttura, che sono stati denunciati. La situazione si è verificata subito dopo la retrocessione della squadra.

? Punti chiave Come hanno fatto i tifosi a bloccare l'uscita del pullman?. Chi sono i dirigenti messi sotto accusa dalle Teste Quadre?. Perché la gestione dei biglietti ha scatenato la rabbia in curva?. Quali saranno le conseguenze economiche delle sanzioni per i fumogeni?.? In Breve Tensioni iniziate ad aprile contro Salerno, Cattani, Fracchiolla e Fico dopo sfida Carrarese.. Vigili del Fuoco intervengono con due mezzi idranti per domare tre transenne incendiate.. Digos scorta il pullman di Portanova tramite uscita posteriore per evitare via Duo.. Proteste mirano alle dimissioni di Salerno e Fracchiolla per fallimento gestione sportiva.. Venerdì sera, dopo il fischio finale che ha sancito la retrocessione della Reggiana in Serie C, tre transenne sono andate in fiamme vicino alla tribuna centrale dello stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggiana, caos allo stadio: fiamme e proteste dopo la retrocessione

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