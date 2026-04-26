Caos allo stadio di Capodistria danneggiamenti fuochi e lancio oggetti in campo | tre daspo

Durante l'evento sportivo allo stadio di Capodistria, si sono verificati diversi episodi di disordine che hanno coinvolto danneggiamenti, incendi e il lancio di oggetti in campo. In seguito a quanto accaduto, tre tifosi sono stati identificati e destinatari di sanzioni che prevedono il divieto di accesso agli impianti sportivi, noti come daspo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’intera dinamica degli eventi.

Caos e atti vandalici allo stadio di Capodistria dopo la partita di calcio: tre tifosi ricevono sanzioni e daspo. È successo in occasione del match tra Fc Koper e Nk Olimpija Ljubljiana, dove erano presenti circa 1.200 spettatori, tra cui circa 250 tifosi organizzati dell’Olimpija e 80 tifosi.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Si recano allo stadio di Roma con oggetti contundenti, il Questore emette 10 Daspo: coinvolti minorenniDieci DASPO, questo il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore nei confronti di altrettanti tifosi della Roma, individuati mentre si... Invasione di campo durante una partita allo stadio di Palermo, Daspo di 10 anni per un tifosoUn tifoso palermitano è stato destinatario di un Daspo di dieci anni per essersi reso protagonista di una invasione di campo che ha causato la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo aggrediscono gli steward: il provvedimento del questore; Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi - FoggiaToday; Caos durante Monopoli-Foggia, arrivano i daspo per tre tifosi dauni; Tolleranza zero contro la violenza: pioggia di DASPO sugli ultras del Foggia dopo il caos allo stadio di Monopoli. Caos allo stadio di Capodistria, danneggiamenti, fuochi e lancio oggetti in campo: tre daspoÈ successo in occasione del match tra Fc Koper e Nk Olimpija Ljubljiana. Alcuni tifosi ospiti hanno iniziato a lanciare oggetti in campo, usando materiale pirotecnico e danneggiando le strutture ... triesteprima.it Caos allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo aggrediscono gli steward: il provvedimento del questoreTre tifosi del Palermo colpiti da DASPO fino a 10 anni dopo un’aggressione al termine della partita a Modena. Denunciati per diversi reati. virgilio.it TS - Caos arbitri: ora il commissariamento della FIGC è più vicino x.com Money.it. . Caos al gala con Trump, colpi a pochi metri dal presidente #Moneyit #USA #Trump #Washington #Attualità #Cronaca #Informarsi #Notizie #MoneyViral - facebook.com facebook