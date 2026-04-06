Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Pescara, la Reggiana si trova in una situazione di forte tensione. La partita ha provocato l’ira dei tifosi presenti allo stadio, e nelle ore successive alcuni membri della dirigenza hanno lasciato gli uffici sotto scorta. La squadra si trova ora in un momento di difficoltà sia sul campo che fuori, con i vertici che sembrano aver abbandonato temporaneamente la sede.

La Reggiana ha subito una pesante sconfitta per 1-3 contro il Pescara, un risultato che precipita la squadra in una condizione di estrema fragilità sportiva e scatenando la rabbia dei tifosi allo stadio. L’episodio più eclatante è avvenuto al termine del match, quando una parte del pubblico ha deciso di lasciare l’impianto prima ancora che l’arbitro fischiasse la fine. All’esterno, circa 300 persone hanno affrontato direttamente i dirigenti e i calciatori. La tensione è degenerata al punto che il presidente Carmelo Salerno e il direttore sportivo Fracchiolla sono finiti nel mirino delle contestazioni. Per garantire la loro incolumità, i vertici societari e il gruppo atleta hanno dovuto abbandonare lo stadio sotto scorta della polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggiana: caos dopo il crollo, vertici in fuga sotto scorta

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