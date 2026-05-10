Rebus complanare sud Ponte Sasso alza la voce

Il progetto della complanare sud, una strada prevista per collegare Tombaccia a Marotta, sta incontrando difficoltà di definizione. Il tracciato della nuova strada, che avrebbe dovuto sostituire parte della Statale 16, sta diventando un punto di discussione tra i coinvolti. La questione riguarda principalmente le modalità di realizzazione e le eventuali modifiche al percorso originario. La situazione resta in fase di confronto tra le parti interessate.

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