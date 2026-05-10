Rebus complanare sud Ponte Sasso alza la voce
Il progetto della complanare sud, una strada prevista per collegare Tombaccia a Marotta, sta incontrando difficoltà di definizione. Il tracciato della nuova strada, che avrebbe dovuto sostituire parte della Statale 16, sta diventando un punto di discussione tra i coinvolti. La questione riguarda principalmente le modalità di realizzazione e le eventuali modifiche al percorso originario. La situazione resta in fase di confronto tra le parti interessate.
Il tracciato della complanare sud, la strada che dovrebbe unire Tombaccia a Marotta declassando così la Statale 16, sta diventando un rompicapo. L’idea di valutare l’affiancamento alla strada di mezzo, più vicino possibile all’ A14, proposta avanzata dal Comune alla Regione e all’Anas su impulso dei residenti, non convince Ponte Sasso, che già fa i conti con una infrastruttura impattante come la gronda. "Per Ponte Sasso la soluzione migliore per la nuova complanare è a monte dell’A14". Non ha dubbi Mirco Pagnetti che accoglie positivamente l’apertura dell’Amministrazione comunale ma insiste perché si prenda in considerazione solo quella opzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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