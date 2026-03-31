Complanare sud la Regione mette 40 milioni Ma i cittadini dicono no | Taglia le proprietà

La Regione ha stanziato 40 milioni di euro per completare i lavori sulla strada statale 16 nel sud della regione. Tuttavia, alcuni cittadini hanno espresso opposizione, chiedendo di ridurre le proprietà coinvolte nel progetto. La motivazione dichiarata è la necessità di evitare incidenti mortali lungo la strada, che non può essere declassata senza un'alternativa percorribile.

di Anna Marchetti "L’obiettivo è evitare i morti sulla Statale 16, strada che non possiamo declassare se non creiamo un percorso alternativo. Non rischiamo di perdere 40 milioni di euro come già abbiamo persi i 20 milioni (il riferimento è alle risorse che erano state destinate per la strada di Gimarra, ndr)". Lo ha ricordato il sindaco Luca Serfilippi nell’assemblea di ieri al circolo Albatros per presentare l’ipotesi di progetto della Regione ai cittadini. Cittadini che hanno contestato la complanare Fano-Marotta perché, essendo prevista tra Fano e Torrette a valle dell’autostrada, tra la strada di Mezzo e l’attuale Statale 16, spezza le proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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