Un ex zuccherificio situato nella complanare sud si trova al centro di un dibattito sulla sua futura destinazione, con alcuni che sottolineano la necessità di una strategia chiara più che di semplici unità operative. Durante un incontro, un uomo non era tra i 27 partecipanti seduti a tavola, e dalle sue dichiarazioni si capisce che non avrebbe partecipato nemmeno se fosse stato presente.

Lui non era tra i 27 commensali seduti attorno a quella tavola. E, a sentire le sue parole, difficilmente lo sarebbe stato. Ma dopo la pubblicazione sul Carlino della notizia dell’incontro a cena del centrodestra fanese, Davide Rossi ci ha contattato. Per una replica che parte dall’assenza, ma che va subito oltre. "Ha ragione Pierino Cecchi (il promotore della reunion di tutti gli alleati politici della stagione del sindaco Aguzzi): non ha i miei contatti. Ci conosciamo a malapena, dunque è più che comprensibile che non mi abbia invitato". Poi la precisazione, che dice molto del suo approccio: "Non amo molto queste rimpatriate amarcord, di qualsiasi genere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ex Zuccherificio, complanare sud. Più che unità serve una direzione"

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