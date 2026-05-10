Reati tra i minori a Trento | il rischio digitale degli adolescenti

Negli ultimi mesi si sono registrati alcuni casi di reati commessi da minori a Trento, collegati all’uso dei social media e alle attività online. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui i giovani si avvicinano a comportamenti illegali attraverso le piattaforme digitali, cercando di comprendere quali pratiche o situazioni possano portare a conseguenze penali. La discussione si concentra sui rischi derivanti dall’interazione tra giovani e ambienti virtuali, e su come questi possano influenzare le scelte nel mondo reale.

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