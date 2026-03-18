Biblioteche e minori | il 39,9% dei bambini tra 6 e 10 anni torna a leggere in calo gli studenti adolescenti -8%

Secondo i dati recenti, il 39,9% dei bambini tra 6 e 10 anni torna a leggere nelle biblioteche, mentre gli studenti adolescenti registrano un calo dell’8%. Le aree del Nord dispongono di più spazi educativi rispetto a quelle del Sud. I bambini sono più presenti nelle biblioteche rispetto agli adolescenti, che tendono ad allontanarsi da questi ambienti.

I bambini popolano le biblioteche mentre gli adolescenti si allontanano. Le regioni settentrionali offrono maggiori spazi educativi rispetto al Meridione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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