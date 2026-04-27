Connessi ma lontani | un incontro per decifrare il mondo digitale degli adolescenti

Un incontro recente ha affrontato il tema della relazione tra adolescenti e il mondo digitale. Si è parlato di social network, videogiochi e ambienti di realtà virtuale, evidenziando come l’uso di queste piattaforme crei una distanza tra le nuove generazioni e le pratiche quotidiane degli adulti. L’evento ha messo in luce le differenze nelle modalità di interazione e di percezione di questi strumenti, che rappresentano un elemento chiave nelle vite dei giovani di oggi.