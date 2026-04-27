Connessi ma lontani | un incontro per decifrare il mondo digitale degli adolescenti
Un incontro recente ha affrontato il tema della relazione tra adolescenti e il mondo digitale. Si è parlato di social network, videogiochi e ambienti di realtà virtuale, evidenziando come l’uso di queste piattaforme crei una distanza tra le nuove generazioni e le pratiche quotidiane degli adulti. L’evento ha messo in luce le differenze nelle modalità di interazione e di percezione di questi strumenti, che rappresentano un elemento chiave nelle vite dei giovani di oggi.
Social network, videogame e realtà virtuali: il divario generazionale passa oggi soprattutto attraverso uno schermo. Per aiutare genitori, educatori e cittadini a colmare questa distanza, l'associazione "Nel Cuore di San Varano" ha organizzato una serata di approfondimento dedicata alle sfide.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Abitare in Autonomia e Sicurezza - Parte 1
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