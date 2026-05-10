Negli ultimi anni, le nazioni considerate medie potenze hanno visto modificarsi il proprio ruolo sulla scena internazionale. Le dinamiche politiche ed economiche stanno portando a un mutamento di equilibri, con alcuni governi che si trovano a dover affrontare sfide impreviste e a rivedere le proprie strategie. Questa evoluzione si riflette anche in Italia, dove le decisioni e le influenze esterne stanno plasmando nuovi scenari di politica e economia.

Cambiano i tempi. Neppure tanti anni fa l'influenza dei leader delle medie potenze, quelle che affollano la Ue, si misurava sulla vicinanza ai capi delle grandi, in special modo Stati Uniti e Mosca: un abbraccio più caloroso, un incontro più lungo e una battuta di spirito divertita con pacca sulle spalle da parte dell'Inquilino della Casa Bianca o dello Zar, aumentavano l'appeal internazionale di un capo di governo europeo. Ora siamo agli antipodi. Putin è emarginato, per i leader democratici è diventato un lebbroso: l'aggressione all'Ucraina ormai da quattro anni lo ha condannato alla condizione di reietto. Adesso...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re Mida senza più il tocco magico. Anche in Italia

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