Parla con un filo di voce Clemente Mastella, sindaco di Benevento, già ministro della Giustizia. Lei si è schierato per il No, non può neppure gridare alla vittoria. «Mi rincuora molto il fatto che ci sia stata una partecipazione al voto molto forte e che gli italiani abbiano rigettato una riforma sbagliata nel metodo e nel merito». Eppure lei in passato è stato spesso critico nei confronti della magistratura. «Certamente la giustizia resta tuttora un ambito nel quale occorre un’azione riformatrice. La mia storia personale, quella della mia famiglia, hanno subito in passato l’azione di certi pm eppure la mia formazione culturale e democratica non mi ha impedito di pronunciarmi contro questa riforma». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum, Mastella: «Meloni, addio tocco magico ma anche la magistratura ora rifletta sui propri errori»

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