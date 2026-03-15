Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Levante, con le formazioni e le quote già annunciate. La partita si svolge a Vallecas, dove il Rayo Vallecano, dopo un periodo complicato, ha conquistato punti nelle ultime cinque gare di Liga. Attualmente, i Matagigantes si trovano con un margine rassicurante sul terz’ultimo posto della classifica.

Il Rayo Vallecano ha attraversato un periodo di seria difficoltà ma, facendo leva sulla propria identità, è riuscito a superarlo: nelle ultime 5 partite di Liga, infatti, i Matagigantes sono andati sempre a punti e ora hanno preso un margine tranquillizzante sul terz’ultimo posto. Giovedì, invece, hanno ottenuto una vittoria di prestigio e per nulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Levante (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Vallecas

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