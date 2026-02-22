Alaves-Girona lunedì 23 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a Mendizorrotza

L’Alaves e il Girona si affrontano lunedì sera alle 21:00 a Mendizorrotza, dopo che la giornata 25 di Liga ha portato entrambe a rimanere a ridosso della zona salvezza. La partita si gioca in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. I giocatori sono determinati a conquistare la vittoria per avanzare verso l’obiettivo di restare in massima serie. La gara promette emozioni fino all’ultimo minuto.

La giornata numero 25 di Liga si chiuderà col consueto posticipo del lunedì notte e vedrà di fronte l’Alaves e il Girona: una sfida interessante tra due squadre vicine in classifica, che hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile. I catalani stanno molto bene: l’inizio di stagione era stato terribile ma la sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Girona-Getafe (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Montilivi.Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Girona e Getafe, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00 a Montilivi.

Maiorca-Siviglia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Son MoixQuesta sera a Son Moix i tifosi del Maiorca sperano in una vittoria contro il Siviglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Andreutti-Gatti al 18° posto e De Silvestro-Costella al 23° dopo la seconda manche Milano Cortina 2026; Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di DAZN; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi.

Pronostico Alaves vs Girona – 23 Febbraio 2026Nel cuore del La Liga, la sfida tra Alaves e Girona illumina la serata del 23 Febbraio 2026 alle 21:00 allo Stadio Mendizorrotza. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

LaLiga, l'Athletic Bilbao fa poker. Getafe corsaro, pari Siviglia in casa contro il GironaLa 23^ giornata de LaLiga sta proseguendo oggi. In avvio di domenica, vittoria importantissima nella corsa salvezza per il Getafe, capace di vincere per 0-2 sul campo dell'Alaves. Gioisce tra le mura ... msn.com

Risultati quarti di finale della Coppa del Re: 1) Albacete-Barcellona 1-2 2) Valencia-Ahtletic Bilbao 1-2 3) Alaves-Real Sociedad 2-3 4) Betis-Atletico Madrid 0-5 - facebook.com facebook